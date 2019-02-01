KAEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk cerrahisi hekimi göreve başladı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Nil Yaşam Taştekin, Çocuk Poliklinikleri katında hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, KAEÜ'si Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik olan birimlere hekim atamasının yapılacağını söyledi.

Sağlık Müdürü Türkoğlu açıklamasında, "Kırşehir'de eksiklik olan Çocuk Cerrahisi polikliniğini hizmete açtık. Bundan sonra sırasıyla eksik olan hekimlerimizin de atanma müjdesini vereceğiz" dedi.

Çocuk Cerrahisi alanında doğumsal anomaliler (yemek borusunun-midenin-ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması, kalbin-bağırsakların bir kısmı veya tamamının-mesanenin dışarıda olması, kol ve bacaklar, el ve parmaklarda rastlanan yapışıklık, eksiklik veya fazlalıklar), doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, ağızdan köpük gelmesi, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma doğumdan başlayarak ileri ki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar, bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması, torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler gibi alanlarda hizmet veriyor.