KAEÜ Kalite Yeterliliğinde Uluslararası Nitelik Kazandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Bologna sürecinin önemli adımlarından biri olan Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) Tescilini başarıyla tamamladı. Alınan uluslararası kalite yeterliliği ile ilgili açıklamada bulunan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖKAK tarafından elde edilen EQAR Tescilinin Türkiye Yükseköğretimine önemli bir katkı sunduğunu belirtti. 5 yıl süreyle tam akreditasyona sahip üniversitelere uluslararası düzeyde denklik getirdiğini aktaran Rektör Karakaya; "EQAR Tescili aynı zamanda YÖKAK'ı, Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri (ESG 2015) dış değerlendirme ve akreditasyon yapan kalite kurulu seviyesine yükseltiyor. Türk yükseköğretim sistemi Bologna sürecine kalite güvencesi tam katılımını teyit etti. Üniversitelerimizin raporlarının EQAR veri tabanında yayınlanması hem mezunların diplomalarının tanınırlığı ve hareketliliğine katkı yapacak hem de uluslararası düzeydeki öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinde önemli bir yeri olacak. Çünkü EQAR Tescili, YÖKAK tarafından akredite olan bir üniversitede eğitim gören ve mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde diplomalarının denklik işlemlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak şekilde özel bir işlev görecek" dedi.