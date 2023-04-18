KAEÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri 'Çelik Köprü Tasarım' yarışmasında finale kaldı

Uluslararası Çelik Köprü Tasarımı yarışmasında finale kaldı.

Üniversite Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 16. Uluslararası Çelik Köprü tasarımı yarışmasında finale kaldı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri İlker Güneş, Özkan Uluer, Sinan Altuntaş, Aycan Kırkbunar, Kübranur Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Furkan Birdal tarafından projelendirilen çelik köprü tasarımının ismi ise Alsancak oldu. İki adet üretilen Alsancak Çelik Köprü Tasarımının biri Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen yarışmaya gönderilirken diğeri de Üniversite Mühendislik Mimarlık Fakültesinde sergilenecek.

Yarışma hakkında bilgi veren Takım Kaptanı İlker Güneş, köprünün mimari tasarımının Ayyıldız Temalı olduğunu belirttiği konuşmasında, “Statik açıdan ise köprü tasarım detaylarına göre çok büyük açıklıklar geçilebilmektedir. Ayrıca tasarlanan köprünün maliyeti ve kendi ağırlığı, minimize edilmiş olup yatay ve düşey yükler açısından maksimum yük taşıma kapasitesine sahiptir" dedi.