KAEÜ 'Nitelikli Eğitim' sıralamasında en iyiler arasında yer aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Uluslararası THE İmpact 2023 Dünya Üniversiteleri 'Nitelikli Eğitim' sıralamasında en iyiler arasında yer aldı.

Üniversitenin araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki başarısı uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından da tescillendi. Alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve 112 ülkeden 1591 üniversitenin listelere girebildiği THE endeksinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi en iyiler arasında yerini aldı. Dünyanın önde gelen Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) üniversiteleri Birleşmiş Milletler'in (BM) dünyanın en temel 17 sorununa çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sundukları katkı üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu yılki liste sıralamasında nitelikli eğitim kategorisinde dünyada 246. olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de yer aldı. Son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2023 yılında da Times Higher Education Etki Sıralaması (Impact Rankings) listesine girme başarısı gösterdi. KAEÜ, THE Etki Sıralaması 2023 sonuçlarına göre dünya üniversitelerinin topluma sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik alanlardaki etkisinin Birleşmiş Milletler'in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (UN Sustainable Development Goals) dayalı ölçütlerle değerlendirildiği 2023 Times Higher Education (THE) Etki Sıralamasında (Impact Rankings), ‘Nitelikli Eğitim', ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam' ve ‘Yoksulluğa Son' olmak üzere 3 farklı küresel kalkınma hedefi kategorisinde gösterdiği başarı ile dünyadaki birçok üniversiteyi geride bıraktı. Sağlık bilimleri alanında yürütülen ARGE çalışmalarındaki başarısı da ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam' (Good Health & Well Being) etiketi ile perçinlenen üniversite bu kategoride dünyada 400-600 bandında yer alırken Türkiye'de 21. oldu. Son olarak toplumsal yaşama duyarlı insanlığa yararlı yanıyla KAEÜ, ‘Yoksulluğa Son' (No Poverty) kategorisinde de yine dünyada 400-600 bandında yer alırken ülkemizdeki üniversiteler arasında 15. oldu.

Dünya genelindeki en saygın üniversitelerin listeye girdiği THE World Rankings sıralamasında üniversitenin çok önemli bir yükselme kaydettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Üniversite olarak son yıllarda yükselen bir başarı trendimiz var. Son açıklanan uluslararası THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında Nitelikli Eğitim kategorisinde dünyada 246. olmamız Türkiye'de ise 14.lük bu başarı trendimizi destekliyor. Merkezine insanı koyan kalite odaklı çalışmalarımızın ürünlerini almaktan çok mutluyuz” dedi.