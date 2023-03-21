KAEÜ Pilot Üniversite Projeleri İle Yükseliş Yakaladı

Dr. Vatan Karakaya'nın başlattığı Ahilik hareketi ile kalite yönetim sistemi çalışmalarında sürdürdü.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla, 2017 yılında da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin gelişimine önemli katkılar sundu. 'Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Almaya Hak Kazanan Bir Üniversite' olma özelliğini her yıl geliştirerek sürdüren KAEÜ, Ahi Evran-ı Veli'nin şehri Kırşehir'de, ahiliğin tekrar hayata geçirilmesi için kalite çalışmalarına akademik personeli ve başlatılan ahilik yemini uygulamasıyla önem verdi. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sorumluları ve kalite komisyonu üyeleri ile çok sayıda toplantı gerçekleştirerek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Türkiye Yükseköğretimine model üniversite olması için çaba harcadı. Pilot üniversite projeleri ile şehrin kalkınmasına fayda sağlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde; 2017 yılında Topraksız Tarım Serası kuruldu. Pilot üniversite projeleri, üniversitelerin içerisinde var olduğu şehirlerin değerlerini ortaya çıkararak şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasına fayda sağladı.

Kırşehir ile bütünleşmiş bir üniversite olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmaları, Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın birçok ülkeyi ziyaret ederek eğitimin evrensel gücünü kullanmak için yurt dışında etkin bir tanıtım çalışması yaptı. Rektör Karakaya tarafından Almanya, Filistin, Kazakistan gibi ülkeler ziyaret edilerek buradaki çeşitli üniversitelerle hem iş birliği anlaşmaları hem de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.