KAEÜ Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini Aldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında Türkiye'de yükseköğretim alanında uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında yer alaN 12 üniversiteden biri olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini aldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelendirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri ) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı olduğunu söyledi. 2015 Yılında başlanılan çalışmaların sonuç verdiğini aktaran Karakaya, "Yükseköğretimde akreditasyon ise akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır. Üniversitemiz sürdürülen kalite çalışmalarında önemli başarılar elde etti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite çalışmalarında gösterdiği başarı ile üniversitemize “Kalite Yönetim Belgesine Sahip İlk ve Tek Devlet Üniversitesi” unvanını kazandırarak onun Türkiye Yükseköğretiminin rol modeli olmasını sağladık" dedi.

"Uluslarasılaşmada önemli adımlar atmaya devam ediyoruz"

Üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayarak Türkiye Yükseköğretimine yeni bir yön çizen Kurumsal Akreditasyon Belgesinin Kırşehir'e kazandırılmasıyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Kalite sürecine 2015 yılında başladık. 7 yılda büyük ve önemli başarılar elde ettik. Üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt parametresiyle 1000 puan üzerinden değerlendirildi. 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip olan üniversitemizin beş yıl boyunca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda kaliteli üniversiteler kategorisinde yer alacak. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi eğitimde kaliteyi garantileyen bir üniversitedir. Öğrencileri hayata hazırlarken onların iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, çalışmalar ve uygulamalarla onların kaliteli bir üniversiteden mezun olmalarını istiyoruz. 5 yıl süreyle tam Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize, farklı ülkelerde faaliyet gösteren birçok kalite ajansının da dahil olduğu uluslararası geçerliliği olan bir belge verilecek. Üniversitemiz bu belge ve projelerle uluslarasılaşmada önemli adımlar atmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.