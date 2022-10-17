KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden TUS başarısı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı'nda (TUS) büyük başarı gösterdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Mezun Başarı Atlasında bulunan TUS başarı istatistiklerine göre 2022 Eylül TUS'ta Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunu olan öğrencileri, hem Temel Tıp Bilimleri hem de Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki alanda da 6. olarak büyük bir başarı gösterdi.

Aynı zamanda tıp fakültesi mezun öğrencilerinin bu başarıları ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin Devlet Üniversitesi Tıp Fakülteleri içinde 4. ve Afiliye Tıp Fakülteleri sıralamasında da 2. olmasını sağladı.