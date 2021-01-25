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KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı.


Öğrencilerinin eğitim ve araştırma olanaklarını hızla geliştirerek onların geleceğe nitelikli bireyler olarak hazırlanmalarının amaçlandığı üniversitede yeni bölümlerin açılması için çalışmalar devam ediyor. Anatomi tezli yüksek lisans programının açılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, lisansüstü eğitimi önemsediklerini ve bu alandaki çalışmaları büyük bir özenle devam ettirdiklerini söyledi.


Tıp eğitimine katkıda bulunmak ve bu alanda öğrencilerinin uzmanlaşmasını sağlamak istediklerini anlatan Rektör Karakaya, “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak amacımız, hep en iyiye ulaşmak. Önceliğimiz yetiştirdiğimiz bireylerin kaliteli, nitelikli ve donanımlı bireyler olarak hayata atılmalarıdır”dedi.

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