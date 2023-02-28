KAEÜ'de depremzede çocukların sosyalleşmesi için çalışmalar yürütülüuyor

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinde yardım çalışmaları ile depremzedelerin yanında olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, şehre gelen depremzede çocuklara da sosyal iyileştirme çalışmaları yaparak aktiviteler düzenliyor. Kırşehir KYK yurtlarında kalan çocukların yaşanan travmayı atlatabilmesi için Üniversite Afet Koordinasyon Merkezinde görevli birçok gönüllü öğretim elemanı ve öğrenci afetzede çocuklara destek sağlıyor. Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde çalışan gönüllü ekip, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışarak deprem korkusu ve sonrasında oluşan stresle baş etmekte zorlanan çocuklar için etkinlikler düzenliyor. Gönüllü eğitimciler ve öğrenciler, oyun terapileri ve grup çalışmalarıyla çocukların yaşanan olumsuz süreci atlatmalarına yardımcı olup sosyalleşmelerini sağlıyor. Sürecin başından beri çok sayıda gönüllü eğitim ekibi çocuklarla boyama, okuma, resim ve geleneksel zekâ oyunları oynayarak çocukların deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönlerini ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor.