KAEÜ'de ‘Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü' kuruldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde ‘Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü' kuruldu.

Eğitimde Yeterliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi gereğince üniversitede 'Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü' ve bu koordinatörlüğe bağlı destek ofisleri kuruldu. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğünün tanıtımı ve koordinatörlüğe bağlı destek ofisleri ile tanışma toplantısı düzenlendi. Online gerçekleşen tanıtım ve tanışma toplantısına Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve öğretim elemanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile uzaktan eğitime öncülük yaptıklarını söyledi. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğüyle de eğitim alanındaki çalışmalara yenilerini eklediklerini anlatan Rektör Karakaya, eğitimde kaliteyi artırmak ve gençlerin eğitimine önemli katkılar sağlamak amacıyla bir çalışma düzenlediklerini belirtti. Prof. Dr. Vatan Karakaya, pandeminin etkisiyle uzaktan eğitimin önemli bir hale geldiğini ve bu süreçte öğrencilerin eğitimlerinin aksamadan devam ettiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğünün tanıtımını gerçekleştirdi.