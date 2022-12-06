KAEÜ'de ‘Geleceğin Nesilleri Buluşuyor' Sergisi Açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ‘Geleceğin Nesilleri Buluşuyor' isimli sergi açtı.

Oyun ve oyun materyalleri ile Öğretim Görevlisi Muhammed Köstekçi ve öğrencileri tarafından açılan sergiyi Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler ziyaret etti. Etkinlikte Ahi Çocuk Topluluğu ile birlikte çalışma yürütüldü. Sergide oyun ve oyun materyalleri ile resim dersi içinde hazırlanan karakalem ve portre çalışmaları ile okulöncesi eğitimde kullanılmak için tasarlanan maket, materyaller ve kostümler tanıtıldı.

Geleceğin nesilleri için hazırlanan oyunlar, materyaller, yüz boyama etkinliklerinin tanıtımı yapıldı. Etkinliğe katılımın yoğun olduğu görülürken ebelik bölümü öğrencileri ise anne ve anne adaylarına yönelik eğitimler verdi.