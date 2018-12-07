KAEÜ'de ‘ Gözetim Tetkiki' tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘Gözetim Tetkiki' tamamlandı.

KAEÜ'si Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, TSE Kayseri İl Koordinatörlüğü Tetkikçileri, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ekibi katıldı.

Kalite Koordinatörlüğü ekibi, tamamladıkları gözetim tetkiki sonunda stratejik planda belirlenen süreç maddelerinin uygulandığını belirtti.

TSE Kayseri İl Koordinatörlüğü Gözetim Tetkikçilerinin ardından konuşan yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Gökbel, eksiklerin tespit edildiği noktalar üzerinde yeniden çalışılacağını ve yeni fırsatların oluşması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise yaptığı açıklamada, stratejik planda revizyon ihtiyacı hissettiklerini söyleyerek kurumsal bilgi ve kurumsal hafıza ile birlikte eksiklerin tamamlanacağını ifade etti.