KAEÜ'de 'Liderlik ve Yöneticilik' eğitimi verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 'Liderlik ve Yöneticilik' eğitimi verildi.

KAEÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından Hizmet İçi Eğitim içinde 'Liderlik ve Yöneticilik' eğitimi düzenledi. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından verildi. Hizmet İçi Eğitim öncesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı makamında ziyaret ederek, her iki üniversitenin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kırşehir'de, verilen eğitim öncesi konuşan KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya, "Lider derdi olan insandır. Lider, çalıştığı kurumun yarınını, istikbalini düşünen kişidir. İnsan, çok önemli bir varlıktır bu anlamda insan yetiştirmekte önem arz eder" dedi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise katıldığı programda bireyde sorun çözme, eleştiriye açık olma gibi konular üzerine sunum yaparak katılımcı yöneticileri bilgilendirdi. Sunumun ardından Rektör Ünal, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Eğitim sonunda Prof. Dr. Vatan Karakaya günün anısına Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a hediye verdi.

Eğitim toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.