KAEÜ'de mezuniyet heyecanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), 2022-2023 mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğrencilerini geleceğe hazırlarken onların kaliteli bir eğitim almalarını misyon edinen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, yoğun katılım ile üniversite stadyumunda gerçekleşti. Törene Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, il protokolü, akademik ve idari personel ve öğrenci aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayrak-flama devir teslim töreni yapıldı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden Ali Eyidoğan, İslami İlimler Fakültesi'nden Gülüzar Akın'a bayrak flama teslimi yaptı.

KAEÜ 3 bin 264 öğrenciyi mezun etti

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya 3 bin 264 öğrencinin Ahilik değerleri eğitimi alarak mezun olduğunu söyledi. Rektör Karakaya konuşmasında, "Depremlerde hayatını yitiren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri Ayşe Yağmur Kahveci, Canan Kozak, Fadime Çevik, Murat Yılmaz, Sılanur Kısa ve Zehra Küçük'e Allah'tan rahmet diliyorum. 3 bin 264 öğrencinin ve ailelerinin mezuniyet sevincini bizlerde yaşıyoruz" dedi.

Rektör Karakaya, "Üniversitemiz 10 Fakülte, 3 yüksekokul, 7 Meslek Yüksek Okulu, 3 Enstitü ile 20 binden fazla öğrenciye sahip, fiziki olarak 5 kat büyümüş 22'e yakın bina yapımıyla fiziki alt yapısı ilerlemiş bir üniversitedir. Türkiye'nin kalite anlamında işini en iyi yapan üniversiteleri arasına girdik. Ahice bir değere sahip BKYS ve AYDEP gibi ulusal patentli iki kalite markası oluşturduk. YÖKAK tarafından yapılan ve 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri içerisinde 5 yıllık Tam Kurumsal Akreditasyon alan tek üniversite olma unvanına sahip olduk. BKYS kalite güvence sistemiyle Sanayi ve Ticaret bakanlığı verimlilik projesinde Türkiye ikinciliğini hak ettik. Uluslararası THE İmpact 2023 başarı sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında Nitelikli Eğitimde 14. Sağlık alanında da 21. sıraya yükseldik" İfadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Üniversite birincisine Şed kuşatıldı, tüm mezun öğrencilere Ahilik Yemini ettirildi

Mezuniyet töreni, 3.85 not ortalamasıyla üniversite birincisi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Programı mezunu Elif Beyza Tosun'un konuşması ve mezuniyet kütüğüne plaka çakmasıyla devam etti. Tosun konuşmasında bugünün kendisi için çok kıymetli olduğunu üniversiteyi birinci bitirmenin gururunu yaşadığını söyledi. Bir ebe olarak toplum sağlığını destekçisi ve danışmanı olması nedeniyle görevlerinin bulunduğunu belirten üniversite birincisi Elif Beyza Tosun üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Ahilik Kültürü ve Medeniyeti dersi aldığı üniversitede bu medeniyetin tasavvuru olarak süre gelen şed kuşatma töreni yapıldı. Üniversite birincisine şedini Rektör Karakaya kuşattı. Temsili şed kuşatma töreninin ardından tüm öğrencilere Ahilik Yemini yaptırıldı.