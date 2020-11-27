KAEÜ'de ‘Türk Toplumunda Kadın' konulu panel düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'sinde (KAEÜ), ‘Türk Toplumunda Kadın' konulu panel düzenlendi.

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında online düzenlenen panelde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayfer Şahin, İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım ve Avukat İpek Demir kadını anlattı. iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin konuşmasında yaptırımların şiddeti azaltmada yetersiz kaldığını pozitif anlamda geliştirmediğini gördüklerini söyleyerek, yaşam tarzında, kadın, erkek, çocuk, aile arası kaliteli iletişimde yapılabilecek olumlamaların çok daha etkili olduğunu bildiklerini vurguladı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Şahin ise kadınların genellikle eğitim ve uzmanlaşma gerektirmeyen makinalarca yapılabilecek işlerde geçici ve yarı zamanlı olarak çalıştırıldıklarını belirterek, dünyada en son - en güç işe alınan ve en önce - en kolay biçimde işten atılan kişilerin kadınlar olduklarını söyledi.

İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım'ın, Peygamber Efendimizin kadınlara verdiği değeri örnekler üzerinden anlattığı panel, Kırşehir Barosu avukatlarından İpek Demir'in 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda şiddet kavramanı açıklayarak bu düzenlemeyle şiddet kavramının yalnızca fiziksel güç uygulamak anlamında değil gerek ruhsal gerek sözlü gerekse ekonomik şiddet olarak geniş anlamda anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşıldığını belirtti.