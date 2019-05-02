KAEÜ'si 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumuna ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumuna ev sahipliği yapıyor.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu başladı. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda açılış programı ile başlayan sempozyuma 7 farklı ülkeden 250'ye yakın bilim insanı katıldı. Sempozyum açılışında konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başarmak, sempozyum konuları hakkında bilgi vererek 7 farklı ülkeden 250'ye yakın bilim insanının katıldığını anlattı. Sempozyum Danışma Kurulu adına Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hafize Keser, sempozyumun başladığı ilk dönemlerden bahsederek şu anda gelinen aşamanın oldukça sevindirici olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Hafize Keser'in konuşması sonrası söz alan KAEÜ'si Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, bir işi yapmak kadar yapılan işi devam ettirmenin de önemli olduğunu belirtti. Balay, konuşmasında; ”Sempozyumun ilerleyen yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Teknoloji oldukça önemli ve faydasının yanı sıra zararının da olabilir. Teknolojiyi hayatımızın bir parçası haline getirirken dikkatli olmak gerek” dedi.

Program, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Satı Doğanyiğit, Öğr. Gör. Sinan Tüfekçi ve Öğr. Gör. Kenan Tüfekçi'nin sunduğu piyona ve şan dinletisi ile son buldu.