KAEÜ'si 2. Gençlik Şöleni yapıldı

Gençlik Şöleni, gerçekleşti.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Açık Hava Tiyatrosunda yapılan şölene Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, şölende yaptığı konuşmada “Bu gençlik, dünyayı değiştirebilecek güçtedir. Böyle etkinliklerde olmaktan mutluluk duyuyoruz.”dedi

Gençlerin ve kazanımlarının yanında olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, “Ben gençliğime öğrencilerime güveniyorum. İnanıyorum ki; onlar kendilerine uyan kendilerine yakışan vakarı ile her zaman yaptıkları işlerde başarılı olacaklardır.”diye konuştu

Skeçler ve yarışmaların ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından şölen alanında konser verildi.