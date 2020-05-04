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KAEÜ'si 2 projesi ön kabul aşamasını geçti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan 2 proje ön kabul aşamasını geçti.


Teknofest 2020 yarışması için ön kabul aşamasını geçen proje ile bilimsel bilgiye ve inovasyona önem veren üniversite, Türkiye'de teknoloji alanında her yıl düzenlenen ve bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020'ye iki takımla katıldı. Bin 831 proje arasından ilk defa eğitim teknolojileri alanında düzenlenecek olan Teknofest 2020'ye “Ahiyenilikcimatvizyon4.0” ve “Dinamikİnovasyon4.0” takımları katılacak.


“bilgisayar tabanlı dinamik geometri öğretim materyalleri” ve “araştırılmış gerçeklik tabanlı dinamik geometri yazılımları” projeleri ile katılan KAEÜ'si, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


‘Emek ve Gayret' başarıyı getirdi diyen KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, zor günlerden geçilen dönemlerde gelen başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Karakaya, “Özgün ve inovatif düşünmenin gücüne her zaman üniversite olarak inanıyoruz. Düşünen insanın dünyayı değiştirebileceğini söylüyoruz. Emek, gayret ve sonunda ortaya çıkan marifetin başarıyı getirdiğinden şüphemiz yok”dedi.

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