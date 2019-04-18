KAEÜ'si 20. Zootekni Bölüm Başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Şeyh Edebali Salonunda yapılan toplantıya; Rektör Vekili ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şahin ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi temsilcileri katıldı.

Toplantı da konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Hayvansal üretim için Zooteknist Ziraat Mühendisi yetiştiren Zootekni Bölümleri önemli.”dedi.

Gün boyu devam eden toplantıda Zootekni alanında eğitim, öğretim ve araştırmada yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri üzerinde durularak lisans öğrencilerinin danışmanları aracılığıyla lisansüstü eğitimlerinde hem ALES ve hem de yabancı dil seviyelerinin geliştirilmeleri konusunda yönlendirilmeleri gerektiği belirtildi.

Toplantıda, Zootekni alanında araştırma yapan bilim insanlarının çiftlik ve deney hayvanlarının kullanımıyla ilgili mevcut etik kurul mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi, araştırıcıların önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması, Zootekni Bölümü öğrencilerinin mesleki uygulama ve zorunlu yaz stajlarını tam teşekküllü hayvancılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmalarına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.