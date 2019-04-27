KAEÜ'si Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, “Kırşehir'de gelişen, topluma entegre olmuş bir üniversite inşa ederek üniversitenin akademik gelişim sürecini üst seviyelere çıkardık" dedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir Temsilciliğini Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Özdemir ile ziyaret eden Küçük, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin değişim ve gelişim sürecini anlattı. Türk Matematik Derneği (TMD), İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi (İMBM) ve KAEÜ'si katkılarıyla 'Matematiğin Gözünden, IMAGINARY' sergisi ile öğrencilerin gelişim süreçlerinin teorik bilgiden pratiğe dönüştürüldüğünü belirten Küçük, “Yaşadığımız şehir için düşünüyor ve Kırşehir'in üniversite ile birlikte gelişimine katkı sunuyoruz. Üniversitemizde 4 bölüm ve 14 yeni program daha açıldı. Eğitim de gösterilen kalite ile adını sıkça duyuran KAEÜ'si açılan İngilizce öğretmenliği programı ile de başarısını sürdürecek.”dedi.

“Başarı kendiliğinden gelmez istenilen hiçbir başarılı adım da tesadüf değil”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yakaladığı başarının tesadüf olmadığını ifade eden Genel Sekreter Küçük, “Akademik başarımız ile adımızdan sıkça söz ettiriyoruz. Üniversitemiz Web Of Science kayıtlarına göre önemli bir yükseliş gösterdi. 2016 yılında misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 41 üniversite arasından 5 pilot üniversite içine seçilen üniversitemiz Kırşehir'in kalkınması için çok sayıda proje üretti. Web Of Science kayıtlarından elde edilen verilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 10 pilot üniversite sıralamasında 2. oldu. Bu başarı odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Rektör Vatan Karakaya ile gelişim sürecine de katkı sunduğunu anlatan Genel Sekreter Küçük, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Üniversitemiz, gelişim sürecinde Rektör Vatan Karakaya'nın özverili çalışması ve şehir bütünleşmesini sağlaması adına önemli girişimlerde bulundu. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Düzenlenen her akademik ve idari programın şehir ile gelişimi sürecini önemsiyoruz. Pilot üniversite projelerimiz bölge üniversitelerinin de dikkatini çekiyor. Öğrencilerimiz sadece ders odaklı çalışmıyor. Onların sosyal hayat içerisinde daha fazla var olmalarını sağlamak için sosyal etkinlik sayılarımızı da genişletiyor ve öğrencilerimizin etkinliklerde aktif rol almalarını sağlıyoruz.”