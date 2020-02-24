İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAEÜ'si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Sultan Aslan, üniversite Rektörü Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorunlarını anlatıp taleplerini iletti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Sultan Aslan, üniversite Rektörü Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorunlarını anlatıp taleplerini iletti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette öğrencilerin sorunları, yapılan sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle öğrencilere yönelik yapılması hedeflenen projeler görüşüldü.


Öğrenci Konseyinin faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Başkan Sultan Aslan, öğrencilere yönelik yapılan etkinlikler, konferanslar, sorumluluk projeleri ve kültürel geziler hakkında Rektör Karakaya'yı bilgilendirdi.


Üniversite yönetimi olarak daima öğrenci odaklı misyonu benimsediklerini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören her bir öğrenci bizim için önemli, onlar yarınlar için umudumuz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.