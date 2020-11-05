KAEÜ'si online “Peygamberimiz ve Çocuk” adlı panel düzenledi

i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında 'Peygamberimiz ve Çocuk' isimli panel düzenledi.

İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kurt'un yönettiği panelde Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman ve İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım peygamber efendimizi ve çocukları anlattı. AYDEP sistemi üzerinden canlı verilen panelde Doç. Dr. Hüseyin Kurt, peygamber efendimizin hayatı ve çocuklarla olan ilişkisi hakkında bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım ise peygamber efendimizin çocuklara güvendiğini ve onlara değer verdiğini söyledi. Çocuklarla peygamberimizin ilişkisinin örnek alınması gerektiğini anlatan Müftü Yaman, açıklamasında; “Peygamberimizin çocuklar ile olan ilişkisini bizler örnek almalıyız. Her yıl Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında çok sayıda program gerçekleştiriyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile böyle bir panelde olmaktan mutlu olduk. Peygamberimizin her hal ve davranışının tüm Müslümanlar için örnek olması gerekir. Çocuklar ile olan ilişkisini bizlerin de örnek alması gerekir” dedi.

Müftü Yaman, konuşmasını peygamber efendimizin çocuklarla ilişkisini anlatan örneklerle tamamladı.