KAEÜ'si ‘Pozitif Sahne' tiyatro topluluğu 10. Tiyatro festivaline katıldı

Gaziantep'te düzenlenen 10. Tiyatro Festivaline KAEÜ'si ‘Pozitif Sahne' tiyatro topluluğu da katılarak performans sergiledi.

Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından organize edilen ve çok sayıda tiyatro topluluğunun katıldığı festivalde ‘Pozitif Sahne' Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini temsil etti.

Festivale Boris Vian'ın yazdığı “İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz” isimli oyunla katılan tiyatro Pozitif Sahne tiyatro topluluğu Gaziantepli tiyatro severlerle bir araya gelerek onlara performanslarını sergiledi.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Pozitif Sahne Tiyatro Topluluğu, 21 Nisan' da “Çocuk Olmak Zor İş” ve 5 Mayıs'ta da “Keşanlı Ali Destanı” ile Kırşehirli sanatseverlerle buluşacak.