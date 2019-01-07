KAEÜ'si projesi ile 'Arı Ölümleri' azalacak

Arı hastalıklarını araştıran ve arılarda ölüme yol açan nedenlere çözüm üreten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, geliştirdiği proje ile Türkiye'de bir projeye ortak oldu.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Sevim ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sevim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Arı Hastalıkları Laboratuvarı sorumlusu Dr. Rahşan Akpınar'ın yürütücüsü olduğu 'Ülkesel Arı Projesi'nde yer aldı.

Proje; bakteriyel ve fungal arı hastalıklarının PCR'a dayalı moleküler teknikler ile tespitini, üniversite Genetik ve Biyomühendislik Araştırma Laboratuvarı alt yapısı kullanarak gerçekleştirildi.

Üç yıllık zaman diliminde gerçekleştirilecek olan projenin birinci yılı tamamlandı. Proje ile birlikte 7 milyon 709 bin 636 koloni sayısı ve 107 bin 665 ton bal üretimi ile dünyanın ilk üç ülkesinden birisi olan Türkiye için önemli veriler elde edildi.

Canlılığın devamı için önemli olan arılar, projede gerek bal verimi gerekse polinasyonda önemli bir rol oynadı. Proje ile ülkemizde arı ölümlerine neden olan hastalık etkenlerinin ve toksikolojik etmenlerin varlığı araştırılıp bu hastalıklara yönelik önlemlerin alınması ve ülkemizi arıcılıkta en üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor.