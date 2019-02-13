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KAEÜ'si Rektörü Karakaya, ortak akıl konferansına katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, İlim Yayma Vakfının akademi ödülleri ortak akıl konferansına katıldı.



İstanbul'da gerçekleştirilen konferansta misyon ve vizyon oluşturabilme konuları tartışılarak anlatıldı.



Ortak akıl konferansında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar, alanında seçkin akademisyenler, ilgili paydaşlar, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer bir araya geldi.




Programa katılan KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, , akademik çalışmalarda bulunan akademisyenlerin bu tür etkinliklerle ödüllendirilmesinin bilim dünyası için önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek ödüllendirmenin akademisyenlerin bilim dünyasına katkı sağlamasını teşvik etme açısından da güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

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