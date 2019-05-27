KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Vatan Karakaya, "Üniversitemiz fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye'deki üniversiteler arasında çok iyi bir konuma geldi."dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bölgesinde lider olma yolunda önemli adımlar atmakta olduğunu belirten Rektör Karakaya, " 4 yıllık rektörlük görevimiz süresince, üniversitemizin fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye'deki üniversiteler arasında çok iyi bir konuma gelmiş bulunmaktayız.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında “Tarım ve Jeotermal” alanın da pilot üniversite seçilerek Türkiye'deki üniversitelere model olma yolunda önemli çalışmalar yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Tüm Birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Alan Türkiye'nin İlk ve Tek Devlet Üniversitesi olarak, 2015 yılında başlattığımız kalite yolculuğumuzda başarıya ulaşarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde kaliteyi kurum kültürü haline getirmiş durumdayız." dedi.

Akademik, İdari kadrolar ile aile olmanın başarıldığını belirten Rektör Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mükemmeli hedeflemiş bulunmaktayız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sistemli, önünü görerek ve planlanmış bir şekilde yoluna devam etmektedir.

Başta şehrimiz, ülkemiz ve dünyadaki değişim, gelişim ve dönüşüm eğilimlerini gözeterek “Dünya Üniversitesi” olma yolunda faaliyetlerimizi planladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu yolda tüm çalışanlarımızın akademik özgürlükleri doyasıya yaşadığı, demokratik, çoğulcu, rekabet edebilen, analitik düşünen, bilimin ışığında yetişerek milli ve manevi hassasiyetleri olan yarınlarımızı şekillendirecek mezunlar veren bir üniversite gayreti içerisinde olduk ve bundan sonrada aynı çizgide çalışmalarımıza devam edeceğiz. 4 yıllık çalışma süremiz boyunca, kısa zamanda çok mesafeler kaydettik. Üniversitemizin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.