İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAEÜ'si şehirde bulunan tüm öğrencilere bilgisayar laboratuvarlarını açtı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) korona virüs salgını döneminde eğitimlerini uzaktan erişim ile sağlayan öğrencilerin bilgisayar ihtiyacı ve internet sıkıntısını en aza indirmek amacıyla bilgisayar laboratuvarlarını şehirde bulunan tüm öğrencilere açtığını duyurdu.


Öğrenciler, Bağbaşı Merkez Yerleşkesi'nde bulunan Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını rezervasyon.ahievran.edu.tr adresinden kayıt oluşturarak hafta içi 09:00 ile 11:00 saatleri arasında kullanabilecek. KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin öğrenci odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ve öğrencilerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını söyledi.


Öğrencilerin bu sistem sayesinde hem ödevlerini, hem çalışmalarını hem de sınavlarını kolay bir şekilde yapabileceklerini anlatan Rektör Karakaya, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde eğitim camiası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını da belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.