KAEÜ'si şehirde bulunan tüm öğrencilere bilgisayar laboratuvarlarını açtı

Öğrenciler, Bağbaşı Merkez Yerleşkesi'nde bulunan Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını rezervasyon.ahievran.edu.tr adresinden kayıt oluşturarak hafta içi 09:00 ile 11:00 saatleri arasında kullanabilecek. KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin öğrenci odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ve öğrencilerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin bu sistem sayesinde hem ödevlerini, hem çalışmalarını hem de sınavlarını kolay bir şekilde yapabileceklerini anlatan Rektör Karakaya, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde eğitim camiası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını da belirtti.