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KAEÜ'si Tıp Fakültesi öğrencileri, ilk derslerini Kayseri'de aldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, ilk dersi Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifasında yaptı.


Tıp Fakültesi öğrencileri, ilk dersi Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifasında Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner tarafından aldı.


Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak önerilerde bulundu. Kırşehirli öğrenciler, Ahi Evran Müzesi ve Hunat Külliyesini gezdi.


Uyum programı ile ilgili açıklama yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahi Hekimler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin hızla geliştiğini ve bölgenin en önemli tıp merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

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