KAEÜ'si Tıp Fakültesi öğrencileri 'Tıp Öğrencileri Sempozyumun'da bir araya geldi

Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nda bir araya geldi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki sempozyumda öğrenciler 12 sosyal sorumluluk projesi ve 13 araştırma grubu çalışmasının sözlü sunumunu gerçekleştirdi.

Farklı üniversitelerden öğrencilerin de katkı sunduğu araştırmalara Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu ve Tıp Bilimleri Araştırma Topluluğu Başkanı danışmanlık yaptı.

Sempozyumun açılışında konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite senatosunun aldığı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayladığı kararla tüm fakülte ve bölümlerde Ahilik dersleri verildiğini söyledi.

Geleceğin hekimlerinin Ahiliğin evrensel prensipleriyle yetişmesini önemsediklerini vurgulayan Karakaya,"İyi bir hekim sadece tıbbi bilgi ve beceriler edinmesinin yanında iyi bir insan olması, yüksek ahlaki değerler ve sorumluluk bilinciyle hareket eder."dedi.

Sempozyum kapsamında 13 araştırma ve 12 sosyal sorumluluk projesi grubu oluşturuldu. Sempozyumun açılışına YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Kırşehir Sağlık Müdürü uzman Dr. Suat Türkoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.