KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor

2007 yılında kurulan KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın gayretleri sonucunda 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 60 öğrenci alarak geleceğin hekimlerini yetiştirmeye başlayan Tıp Fakültesi, 300'den fazla öğrencisine yeni binasında ve modern imkanlarla eğitim hizmeti sunmaya başlıyor.

İnsan odaklı anlayışla uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, “Öğrenciler temel eğitimlerini tamamlarken bir taraftan da Morfoloji Binasının yapımı tamamlandı. Morfoloji Binası inşaatının hızla tamamlandığı Tıp Fakültesine taşınmalar başladı.

Tıp Fakültemizin şehre ve üniversitemize yapacağı katkıları göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin insan odaklı bir yönetim anlayışı ile geleceğe uzman bireyler yetiştirme amacında olduğunu anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Tıp Fakültemiz için gerekli olan Morfoloji Binasının yapımının öğrenci alımının onaylanmasının ardından hızla yatırım programlarına dahil edilmesini sağladık. Temel tıp eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz artık yeni binalarında eğitimlerine devam edecek. Tıp Fakültemizin kurulması ile sağlık hizmetlerinde de kaliteyi yakalamak için çalışıyoruz.”