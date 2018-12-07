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KAEÜ,'si Verimlilik ve Teknoloji Fuarın tanıtılıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji fuarına katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji fuarına katıldı.


Savunma sanayi başta olmak üzere, sanayi, eğitim, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren üretici veya tedarikçi olarak yerli ve yabancı 250 firma ve temsilcinin katılım sağladığı fuarda KAEÜ'si Teknoloji Transfer Ofisine ait çalışmalar (TTO), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının çalışmaları, pilot proje çalışmaları ve Kaman Meslek Yüksekokulunda yapılan teknolojik çalışmalarla yer aldı. Fuarın 9 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

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