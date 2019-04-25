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KAEÜ'si Web Of Science, kayıtlarında akademik yükseliş gösterdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Web Of Science kayıtlarına göre akademik yükseliş gösterdi.




2018 yılı üniversitelerin genel sıralaması, indeksli yayın yapan üniversite sıralaması, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında seçilen üniversite sıralaması ve toplam öğretim elemanı sayıları yayınlandı.



Web Of Science kayıtlarında elde edilen bilgiler ışığında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 2017 yılına göre 2018 yılında yükseliş gerçekleştirdi.



2016 yılında misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 41 üniversite arasından 5 pilot üniversite içine seçilen KAEÜ'si, Kırşehir'in kalkınması için çok sayıda proje üretti.



Web Of Science kayıtlarından elde edilen verilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 10 pilot üniversite sıralamasında 2. oldu.

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