İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAEÜ'sinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı

2016 yılında demokrasi ve milletin iradesine karşı düzenlenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı.


Üniversite Rektörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanındaki serginin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı.


15 Temmuz Yansımaları isimli fotoğraf sergisinin açılışının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, darbe girişiminden alınacak derslerin olduğunu ve yaşananların hafızalarda canlı kalması gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.