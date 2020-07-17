KAEÜ'sinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı

Üniversite Rektörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanındaki serginin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı.

15 Temmuz Yansımaları isimli fotoğraf sergisinin açılışının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, darbe girişiminden alınacak derslerin olduğunu ve yaşananların hafızalarda canlı kalması gerektiğini söyledi.