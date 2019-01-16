KAEÜ'sinde 2019 yılı ilk kalite toplantısı gerçekleşti

Yunus Emre Toplantı salonunda yapılan toplantıya; Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Ekibi ile birimlerin kalite sorumluları katıldı.

Toplantıda konuşan Kalite Koordinatörü Mustafa Kurt, 2019 yılında yapılması planlanan işlerin kararlaştırıldığını söyledi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde kalite sürecinin başarılı şekilde yürüdüğünü belirten Rektör Karakaya, konuşmasında, Ahi Evran Üniversitesinin kalitesinin tescil edilmiş olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Üniversitemizin bu aşamadan sonra yapması gereken tek şey gönülleri birleştirerek bünyesindeki yüksek enerji ile Ahi Evran-ı Veli'nin ruhunu şad etmektir. Onun ahlak boyutu ile gerçekleştirdiği kaliteyi yeniden yaşatabilirsek kalite de bir evre daha gerçekleştirmiş olacağız. Aksi halde rutini tekrar etmekten başka bir şey yapmamış sayılırız.” dedi.

Kalite toplantısı 2019 yılı içerisinde yapılacakların slayt halinde anlatımlarının izlenmesi ile son buldu.