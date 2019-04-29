KAEÜ'sinde 4 yeni bölüm 14 de yeni program açıldı

Büyüyerek akademik gelişime de hız kazandıran Ahi Evran Üniversitesi, üniversite ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bölüm ve programlar aldı.

Rektör Vatan Karakaya'nın girişimleri sonrasında Eğitim Fakültesine Yabancı Diller Eğitimi Bölümü açılarak bu bölüm bünyesinde de İngilizce Öğretmenliği Programı üniversiteye kazandırıldı.

Merkez yerleşkede açılan bölüm ve programların yanı sıra Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüne “Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı” ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bünyesine de “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı”nın açılmasını sağladı.

Mezun öğrencilerin işsizlik problemi ile karşı karşıya kalmamaları için Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Mucur Meslek Yüksekokulunda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde “Acil Durum ve Afet Yönetim Programı, Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı”, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü bünyesinde “Görsel İletişim Programı” ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesinde ise “Web Tasarım ve Kodlama Programı” yer aldı.

Yeni bölümlerin açılması ilgili bir açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin günden güne büyüdüğünü belirterek yeni bölümlerin açılmasının üniversitemizin gelişimi ve bölgesinde tercih edilebilirliği için önemli olduğunu kaydetti. Ülkenin gelişmişliğini göz önünde tutarak kaliteli eğitimi ile öğrenci yetiştirmeyi hedef edindiklerini anlatan Rektör Karakaya, insan odaklı ve yeniliklere açık bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.