KAEÜ'sinde ‘Azerbaycan'ın Haklı Mücadelesi ve Türkiye Konulu' konferans yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Azerbaycan'ın Haklı Mücadelesi ve Türkiye” konulu konferans gerçekleştirildi.

AYDEP sistemi üzerinden youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan konferansa konuşmacı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim katıldı.

“Azerbaycan'la gönül dünyasında birlikteyiz" diyen Rektör Vatan Karakaya, Azerbaycan ile sınırların ötesinde gönül dünyasında birlikteyiz. Azerbaycan ile yalnızca bugün değil dünde birlikte olduğumuzu ve yarın da birlikte olacağımızı söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, verilen konferansta Türk Dünyasının incisi olan Şuşa'nın kurtuluşundan duydukları mutluluğu anlattı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı gösterdiği haklı mücadelesinde Türkiye'nin bu mücadeleye tam destek verdiğini söyleyen İbrahim, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Azerbaycan arasında içten gelen bir kardeşlik olduğuna değinen İbrahim, “Bu kardeşlik sarsılmaz ve tartışılamaz.” dedi.

Azerbaycan'ın son 20 yıl içerisinde çok güçlendiğini anlatan Büyükelçi İbrahim sözlerine şu şekilde devam etti: “Azerbaycan ekonomik olarak güçlendi. Artık profesyonel bir ordusu var. Cumhurbaşkanımız bize her gün müjdeler veriyor. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesinden dolayı Batı bizi suçluyor. Bu suç değil çünkü biz Türkiye ile kardeşiz. Biz her zaman tek millet iki devlet diyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Türkiye'nin silahlı kuvvetleri dünyanın önde gelen güçlü silahlı kuvvetlerinden biridir. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerine benzeyen güçlü bir silahlı kuvvetler kurmaya çalışıyoruz. Türkiye bize bu konuda da tam destek verdi.”