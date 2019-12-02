KAEÜ'sinde Engelli Çocukların Eğitimine katkı sunarak proje geliştirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan “Özel Gereksinimli Çocuk Gelişim ve Ebeveyn Eğitim Evi” projesi desteklenmeye değer görüldü.
Sosyal Gelişim Programları kapsamında geliştirilen projede KOP ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı.
Kalkınma Bakanlığı KOP İdaresi Başkanlığı Mali Destek Programlarından KOPSOGEP programı kapsamında değerlendirilen Sosyal Gelişim Programları alanında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yürütücülüğünde hazırlanan “Özel Gereksinimli Çocuk Gelişim ve Ebeveyn Eğitim Evi” projesi kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Karabulut'un katılımıyla Konya'da protokol yapıldı.
KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur'un da destek verdiği protokol hakkında açıklama yapan Karabulut, projenin amacının gelir düzeyi düşük engelli ailelerin çocuklarına eğitim desteği verilmesi olduğunu belirtti.