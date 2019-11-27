İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAEÜ'sinde KOAH günü toplantısı düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), KOAH günü toplantısı düzenlendi.


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Ankara Şubesi ev sahipliğinde “Dünya KOAH Günü” toplantısına Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliği yaptı.


Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda gerçekleşen toplantıya; Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Can Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Köksal, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Ertük, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. Burcu Öztürk, TÜSAD üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, verimli toplantılarla akademik alanda ve pratikte faydalı çalışmalar yapıldığını söyledi.


Toplantıda, Prof. Dr. Arzu Ertük “Yaşlanma ve Akciğer”, Prof. Dr. Can Öztürk “Klinik Pratikte KOAH Alevlenme Tanı ve Tedavisine Yaklaşım”, Dr. Burcu Öztürk “Olgu Sunumu” konularında hazırladıkları sunumları katılımcılarla paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.