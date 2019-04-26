KAEÜ'sinde ‘Matematiğin Gözünden IMAGINARY' sergisi düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Matematik Derneği (TMD), İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi (İMBM) ve KAEÜ'sinin katkılarıyla, “Matematiğin Gözünden IMAGINARY” sergisi açıldı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında açılan sergiye Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları, dekanlar akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kırşehir'de açılan serginin başlıca amaçları arasında çeşitli görsellerin, etkileşimli kurulumların, sanal gerçekliklerin, 3 boyutlu objelerin sunumları ve bunların cebirsel geometri ile tekillik teorisi içindeki teorik arka planlarının merak uyandırıcı bir şekilde ve anlaşılabilir düzeyde açıklanması yer alıyor.

Dünya ve gizemini anlamak için matematiğin bir zorunluluk olduğunu ifade eden KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, “Bilim tarihi boyunca şu bir gerçektir, dünyayı ve gizemini anlamak için matematik bir zorunluluktur, tercih değildir. Düşüncenin normalde fiziksel hayatın ötesindeki dünyayı anlamak için bir zorunluluktur. Matematikçiler, soyut olmaktan korkmamalı”dedi

Matematiğin sadece matematikçilere verilecek kadar basit bir alan olmadığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Matematik herkesin malıdır, çünkü insanın düşünme yeteneğinin tezahür ettiği en nadide alan matematiktir. Bütün bilim tarihinde kesinlikle fiziksel olaylardan sonra insanların ilk yoğunlaştığı şey matematiksel düşünceyi anlamak, ikincisi ölçmek ve üçüncüsü de mantıktır. Eskiden mantık ve matematik ayrıydı ama artık günümüzde matematik demek mantık, sayma ve ölçme ile birlikte tek bir alan oluşturmuş durumda. Bugün bizim o soyut düzlemde düşündüğümüzün dünyaya tezahür eden kısmına yani ihtiyacı karşılayan kısmına teknoloji diyoruz.”diye konuştu.