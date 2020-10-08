KAEÜ'sinde merkez kütüphane çalışmaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle üniversitede tarafından yapılacak olan kütüphane binası için gerekli olan protokoller, imzalanarak faaliyete geçildi.

11 bin 327 metre karelik bir alan üzerine inşa edilerek öğrencilerin akademik ve idari personelin ihtiyaç duyan herkesin kullanımına açılacak olan merkez kütüphane, donanımlı, teknolojik ve her türlü bilgiye ulaşılabilir bir bilgi deposu olacak.

Üniversitenin merkez kütüphanesinde başlayan temel kazı çalışmaları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin uzun zamandır özlemini çektiği merkez kütüphane için temel kazı çalışmalarına başlamanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kütüphane binasının en kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Karakaya, üniversiteler için en değerli ve önemli yerlerin bilgi deposu kütüphaneler olduğunu ifade etti.