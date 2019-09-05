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KAEÜ'sinden bölgesel kalkınmaya destek amaçlı görüşme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Doğal Kaz, Ördek ve Tavşan Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurettin Çelik ile Kırşehir’in gelişimine katkı sunacak tesis çalışması ile ilgili görüştü.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Doğal Kaz, Ördek ve Tavşan Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurettin Çelik ile Kırşehir'in gelişimine katkı sunacak tesis çalışması ile ilgili görüştü.



Rektör Karakaya, üniversitenin şehrin istihdamına katkı sağlayacak her projeye destek vermeye çalıştıklarını belirttiği konuşmasında, Kırşehir'de şehrin ihtiyacını gözeten ve sektörel olarak iş kollarını güçlendiren bir yapılanma olması gerektiğini söyledi.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaret, fikir alış verişi ve üniversite alanının gezilmesi ile sona erdi.

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