Kalp krizi geçiren kişiye 112 müdahalesi hayat kurtardı

Kırşehir'de otomobilinde kalp krizi geçiren kişiye 112'nin yaptığı müdahale hayat kurtardı.

Sabah saatlerinde otomobili ile seyir halindeki İ.D., kırmızı ışık yanınca Belediye kavşağında durdu. Işığın rengi yeşile dönmesine rağmen hareket etmeyen sürücüye trafikte bulunan diğer sürücüler ve vatandaşlar müdahale etti.

Otomobilinde hareketsiz bekleyen İ.D.'yi dışarı çıkaran vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Otomobilinde kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Müşahede altına alınan sürücünün tedavisi devam ediyor.