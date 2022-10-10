Kalp krizine yenik düşen cumhuriyet savcısı anıldı

Kırşehir'de ziyarete geldiği baba ocağında kalp krizi geçirerek 41 yaşında hayatını kaybeden Ceyhan Cumhuriyet Savcısı Sait Demir'in ailesi, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesine hayır çeşmesi yaptırarak öğrencilere ikramda bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Doğan tarafından Mevlid-i Nebevi Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere ‘Peygamber ve Aşk' konulu konferans verildi. Düzenlenen Mevlid-i Nebi konferansına merhum savcı Demir'in ailesi ile birlikte amcası Kırşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Hayrat çeşmesi açılışı sonrası öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca; Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi Müdürü Ali Demir tarafından yaptırılan çeşme nedeniyle merhum Cumhuriyet Savcısı Sait Demir'in babası Nayim Demir'e plaket verildi.

Cumhuriyet Savcısı Sait Demir, geçtiğimiz Şubat ayında Kırşehir'e ziyarete geldiği baba ocağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.