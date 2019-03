Kaman Belediye Başkanı Talu'ya personeli veda yemeği düzenledi

Kırşehir'in Kaman ilçesi Belediye Başkanı Erhan Talu'nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday gösterilmemesi sonrası belediye personeli veda yemeği düzenledi.

Belediye personeli, Belediye Başkanı Erhan Talu onuruna veda yemeği düzenledi. Veda yemeğine Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ile belediye personeli il ve ilçe encümenleri katıldı.

Yemekte konuşan yapan Belediye Başkanı Erhan Talu, Belediye Başkanlığını yaptığı bugüne kadar Kaman halkına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Değerli emekçi arkadaşlarım. Parti olarak on yıl, benimle beraber ise beş yıllık birlikteliğimizin sonuna geldik. Gerçekten sizlerle çalışmak değerli Kaman halkına hizmet etmek benim şahsım kurum arkadaşlarım ve partim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. On yıllık belediye başkanlığımızın süresinin sonuna geliyoruz. Ama sonuçta bu bir mücadeledir emanet aldığımız bir bayraktır. Gururla taşıdığımızı düşünüyoruz, ve on yılımızı bitiyoruz takdir ederseniz 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde kazandığımız bu demokrasi kalelerinin daha çok çoğalması gerekiyor ve bu inancımızda tamdır.” dedi.