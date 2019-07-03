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Kaman Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi

Kırşehir’de Kaman İlçe Belediyesi, ’hoş geldin bebek’ uygulamasını hayata geçirdi.

Kırşehir'de Kaman İlçe Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi.


Kaman İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, hoş geldin bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.



Hastanede ve evlerinde aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Çolak, “İnşallah sağlık ve huzur içerisinde evlatlarını büyütürler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve onlara güzel bir gelecek bırakmak için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımız bizlerin ve bu güzel vatanın geleceği. Tüm gayretimiz onlara çok daha güzel yarınlar bırakmak.”dedi.



İlçede proje kapsamında ziyaret edilen ailelere ve bebeklerine Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.

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