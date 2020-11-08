Kaman Belediyesinden "Bitkisel atık yağ getir, sıvı deterjan götür" kampanyası

Kırşehir'de Kaman ilçe belediyesi, "Bitkisel atık yağ getir, sıvı deterjan götür" kampanyası başlattı.

Çevreyi korumak ve çevre bilinci kazandırmak adına yapılan atık yağların toplanması kampanyası, bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği kapsamında yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde kampanya ile evlerden kaynaklı kızartma yağlarının toplanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Evlerden bitkisel atık yağ toplayan Kaman Belediyesinin, kampanya ile 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre bulaşık deterjanı hediye ettiği aktarılan açıklamada, kızartmadan kalan atık yağlarını biriktirip belediyeye ait ekolojik binaya teslim edenlere hediyelerinin verildiği belirtiliyor.

Bir litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiği kaydedilen açıklama ise şöyle; "Kızartma amacıyla kullanılan yağlar defalarca kullanıldığında polar sayıları yükselir ve kanserojen madde haline gelir. Kullanılmış yağ kesinlikle bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. Bitkisel atık yağların çöpe atılması durumunda ise yağmur suları ile karışarak toprağa sızar. Yeraltı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verir. Lavaboya dökülmesi durumunda ise kanalizasyon sistemine gidecektir. Lavaboya dökülen yağlar şehir kanalizasyon sistemine ulaşmadan önce lavabodan atık sularla birlikte akarken yapışkan yapısı nedeniyle atık su içerisindeki katı maddeleri de bağlayarak bina içindeki borulara yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olur."