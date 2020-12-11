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Kaman Cevizine, coğrafi işaret alındı

Cevizin anavatanı olarak bilinen Kaman Cevizine coğrafi işaret alındı.


ürk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Habip Asan tarafından AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli'nin de katıldığı programda coğrafi işaret alındı.


Milletvekili Mustafa Kendirli, yöresel yemek çullama ve höşmerim tatlısına da coğrafi işaret alınmasının ardından cevizin tescillenmesinin de gurur kaynağı olduğunu söyledi.


Milletvekili Kendirli açıklamasında, "Üzerinde bir çok proje geliştirdiğimiz gururumuz Kaman Cevizimizin coğrafi işaret alarak tescil edildiğini, kıymetli halkımıza duyuruyoruz. Oniks taşı, Köftür tatlısı ve kaya tuzuna coğrafi işaret alınması için de çalışmalarında hızla ilerlediğini bir Kırşehirli olarak gururla ifade etmek isterim” dedi.

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