Kaman ilçe eğitim faaliyet toplantısı yapıldı

İlçe Kaymakamı Murat Girgin başkanlığında yapılan toplantıda bilgilendirme ve eğitim-öğretim dönemi bilgilendirmesi yapıldı.

Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Eğitim faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapan Kaymakam Girgin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Kaman ilçesinde sorunsuz bir şekilde başlayıp devam ettiğini belirtti.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin yaptığı konuşmada eğitim kurumlarının değişen şartlara ayak uydurması ve sürekli kendilerini güncellemeleri gerektiğini, bunun için de okul müdürlerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyerek okulların kendilerini geliştirmeleri ve nitelikli eğitim-öğretim hizmetleri sunabilmeleri için proje faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplantı, fikir alışverişinin ardından sonra erdi.