Kaman ilçesinde efor testleri Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmeden yapılacak

Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve takibinde yaygın olarak kullanılan efor cihazı hizmeti ile il merkezine hastaların tanı için gitmesine gerek kalmayacak.

İlçe devlet hastanesi bünyesinde kurulan sistem hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Uğur Karabıyık, tedavilerin yerinde sağlanarak il merkezine sevkleri en asgari düzeye indirdiklerini belirtti.

Karabıyık açıklamasında, "Bir ilki gerçekleştirip hastanemiz bünyesinde en son teknolojiye sahip efor testi cihazı alarak halkımızın halkının hizmetine sunduk. Bilgi, tecrübe, tıbbi alt yapımız ve hizmet kalitemizle önceliğimiz hastalarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır" dedi.