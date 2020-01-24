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Kaman ilçesinde en eski bilinen gazeteci Kemal Seyitgazioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bilinen en eski gazetecilerden bir tanesi olan Kemal Seyitgazioğlu (89) son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bilinen en eski gazetecilerden bir tanesi olan Kemal Seyitgazioğlu (89) son yolculuğuna uğurlandı.


Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazı ardından Kaman ilçesi Cuma Mezarlığı'nda toprağa verilen Seyitgazioğlu için Çarşı Caminde helallik istendi. Cenaze namazına; AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ailesi katıldı. Merhum Kemal Seyitgazioğlu, Yeşil Kaman Gazetesinin kuruculuğunun yanı sıra kaya matbaasının sahibi ve Kırşehir Çiğdem Gazetesi ortaklarından Murat Seyitgazioğlu'nun da babasıydı.

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